Tekel Bayileri Platformu Başkanı sigaraya gelecek zam oranını açıkladı

06 Aralık 2021 Pazartesi, 18:11

Artan döviz kuru sonrası akaryakıt, yiyecek ve birçok sektöre zamlar gelmeye devam ediyor.

Geçen hafta, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam gelmişti.

"Başka bir sigara grubuna da zam geldi" iddialarını yalanlayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Yeniçağ'a konuştu.

Sigara firmalarının üst düzey yetkilileriyle görüştüklerini ve zammın yüksek olacağını ifade eden Aybaş, zammın asgari ücret açıklamasından sonra olacabileceğini söyledi.

Sigaraya gelebilecek zam oranına da değinen Akbaş, şöyle konuştu:

"Bizim aldığımız duyumlara göre kesin olmamakla birlikte sigaraya yüzde 30 zam olacağı söyleniyor"