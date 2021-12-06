Tekel Bayileri Platformu Başkanı sigaraya gelecek zam oranını açıkladı
Dolar/TL kurundaki makasın açılmasıyla sigaraya zam geleceği iddiaları sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelebilecek zam miktarını açıkladı.
Artan döviz kuru sonrası akaryakıt, yiyecek ve birçok sektöre zamlar gelmeye devam ediyor.
Geçen hafta, bir sigara grubunun ürünlerine 2 TL zam gelmişti.
"Başka bir sigara grubuna da zam geldi" iddialarını yalanlayan Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Yeniçağ'a konuştu.
Sigara firmalarının üst düzey yetkilileriyle görüştüklerini ve zammın yüksek olacağını ifade eden Aybaş, zammın asgari ücret açıklamasından sonra olacabileceğini söyledi.
Sigaraya gelebilecek zam oranına da değinen Akbaş, şöyle konuştu:
"Bizim aldığımız duyumlara göre kesin olmamakla birlikte sigaraya yüzde 30 zam olacağı söyleniyor"
Video Haberler
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
En Çok Okunan Haberler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- 32 milyon haneye kötü haber
- TRT'ye yayını kestiren soru