Alkole dev zam geldi! İşte yeni fiyatlar...

06 Ocak 2023 Cuma, 22:59

AKP’nin kötü ekonomi yönetimi nedeniyle birçok sektörde zam üstüne zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şaraplara gelen zamlı fiyatları paylaştı.



"Zam sağanağı devam ediyor. Şarap ve şarapbazlı içeceklere zam geldi" diyen Dündar, şu listeyi paylaştı:

Yılbaşı öncesi gelen zamların ardından yeni yılda biraya ve rakıya da zam gelmişti.

