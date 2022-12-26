Steam'de popüler olmayan oyunlara zam geldi

Steam'de normalde popüler oyunlarda zam yağmuru olurken, yeni kur değişikliği popüler olmayan oyunlara da yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 09:44
Steam'de popüler olmayan oyunlara zam geldi
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Steam'de oyun fiyatları artamaya devam ediyor. Yeni fark edildiği kadarıyla daha bilinir olmayan oyunlara önemli zamlar geldi. Örneğin, Damned Hours normalde 2.10 TL iken yeni zam ile 54 TL'ye kadar çıktı. Renova, 8.20 TL'den 95 TL'ye kadar çıkarken, Fastraq, yüzde 855 zamla 11 TL'den 105 TL'ye çıktı.

YENİ ZAMLI FİYATLAR STEAM'DE YERİNİ ALDI

Steam uzun bir süredir Türkiye'deki oyuncular için oyunların fiyatlarını düşük bir kura sabitlemişti.1.8'de sabit tutulan kur bir süre önce 10'a kadar çıktı ve oyunların fiyatları da güncellenmeye başladı. Bu kur güncellenmeden önce Türkiye dışındaki ülkelerde 40 dolardan satılan oyun ülkemizde 800 TL'ye satılması gerekirken düşük tutulan sabit kur sayesinde 100-150 TL civarında satılıyordu. 

Kur güncellemesinden sonra oyunlarda büyük artışlar oldu. 

Oyun

Değişim (%)

Eski fiyat

Yeni fiyat

Damned Hours

+2471%

?2,10

?54,00

Renova

+1059%

?8,20

?95,00

strategy battles?

+947%

?2,10

?21,99

Fastraq

+855%

?11,00

?105,00

Smile For Me – Official Artbook

+815%

?8,20

?75,00

Smile For Me – Official Soundtrack

+771%

?6,20

?54,00

Brutal Warrior

+771%

?6,20

?54,00

Gravity Field

+710%

?10,50

?85,00

Didactic Jesus Game

+626%

?6,20

?45,00

HardPunch: Subverse

+576%

?18,50

?125,00

Warsim: The Realm of Aslona

+539%

?15,50

?99,00

My Pleasure

+510%

?20,50

?125,00

Signs of Life

+483%

?18,00

?105,00

Antivine

+476%

?16,50

?95,00

Horrid Henry’s Krazy Karts

+468%

?18,50

?105,00

Stories of Submission: eNTeR the cuck

+468%

?18,50

?105,00

Game Dashboard

+465%

?11,50

?65,00

Fine Sweeper

+465%

?11,50

?65,00

ESCAPE IT

+449%

?8,20

?45,00

Trialtime Reborn – Full game

+432%

?6,20

?33,00

Oh Ship Arena

+424%

?2,10

?11,00

Stream Service – Commercial License

+424%

?2,10

?11,00

Edge

+414%

?10,50

?54,00

Santo Island Incident

+414%

?10,50

?54,00

Follow The Cat

+414%

?10,50

?54,00

The Falling Nights

+414%

?10,50

?54,00

Stories of Submission: Learn Your Place

+414%

?10,50

?54,00

Romancing The Kingdom

+377%

?22,00

?105,00

Waking Knightmare

+377%

?22,00

?105,00

LONGEYED PROJ.

+363%

?20,50

?95,00

Other Realms

+279%

?33,00

?125,00

The Bird’s Realm 3

+255%

?6,20

?21,99

Boat Crew

+230%

?50,00

?165,00

Ferrule Instincts

+214%

?10,50

?33,00

Death Cave

+187%

?11,50

?33,00

Do You See the Waving Cape

+187%

?11,50

?33,00

Nemesis Island

+176%

?85,00

?235,00

Canvas Quest

+162%

?4,20

?11,00

Jumpy Ball Happy Fun Time

+162%

?4,20

?11,00

The Black Knight

+146%

?21,99

?54,00

Take town

+131%

?19,50

?45,00

Dwarves: build and survival

+131%

?19,50

?45,00

Seal World

+122%

?9,90

?21,99

Street’s Disciple

+106%

?85,00

?175,00

Malody V

+106%

?16,00

?33,00

Epic Dragon

+100%

?11,00

?21,99

Fastraq

+100%

?11,00

?21,99

Epic Dragon

+100%

?11,00

?21,99

Skull Head World

+96%

?23,00

?45,00

Escape Yourself

+94%

?54,00

?105,00



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