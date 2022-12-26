Steam'de popüler olmayan oyunlara zam geldi
Steam'de normalde popüler oyunlarda zam yağmuru olurken, yeni kur değişikliği popüler olmayan oyunlara da yansıdı.
Steam'de oyun fiyatları artamaya devam ediyor. Yeni fark edildiği kadarıyla daha bilinir olmayan oyunlara önemli zamlar geldi. Örneğin, Damned Hours normalde 2.10 TL iken yeni zam ile 54 TL'ye kadar çıktı. Renova, 8.20 TL'den 95 TL'ye kadar çıkarken, Fastraq, yüzde 855 zamla 11 TL'den 105 TL'ye çıktı.
YENİ ZAMLI FİYATLAR STEAM'DE YERİNİ ALDI
Steam uzun bir süredir Türkiye'deki oyuncular için oyunların fiyatlarını düşük bir kura sabitlemişti.1.8'de sabit tutulan kur bir süre önce 10'a kadar çıktı ve oyunların fiyatları da güncellenmeye başladı. Bu kur güncellenmeden önce Türkiye dışındaki ülkelerde 40 dolardan satılan oyun ülkemizde 800 TL'ye satılması gerekirken düşük tutulan sabit kur sayesinde 100-150 TL civarında satılıyordu.
Kur güncellemesinden sonra oyunlarda büyük artışlar oldu.
Oyun
Değişim (%)
Eski fiyat
Yeni fiyat
+2471%
?2,10
?54,00
+1059%
?8,20
?95,00
+947%
?2,10
?21,99
+855%
?11,00
?105,00
+815%
?8,20
?75,00
+771%
?6,20
?54,00
+771%
?6,20
?54,00
+710%
?10,50
?85,00
+626%
?6,20
?45,00
+576%
?18,50
?125,00
+539%
?15,50
?99,00
+510%
?20,50
?125,00
+483%
?18,00
?105,00
+476%
?16,50
?95,00
+468%
?18,50
?105,00
+468%
?18,50
?105,00
+465%
?11,50
?65,00
+465%
?11,50
?65,00
+449%
?8,20
?45,00
+432%
?6,20
?33,00
+424%
?2,10
?11,00
+424%
?2,10
?11,00
+414%
?10,50
?54,00
+414%
?10,50
?54,00
+414%
?10,50
?54,00
+414%
?10,50
?54,00
+414%
?10,50
?54,00
+377%
?22,00
?105,00
+377%
?22,00
?105,00
+363%
?20,50
?95,00
+279%
?33,00
?125,00
+255%
?6,20
?21,99
+230%
?50,00
?165,00
+214%
?10,50
?33,00
+187%
?11,50
?33,00
+187%
?11,50
?33,00
+176%
?85,00
?235,00
+162%
?4,20
?11,00
+162%
?4,20
?11,00
+146%
?21,99
?54,00
+131%
?19,50
?45,00
+131%
?19,50
?45,00
+122%
?9,90
?21,99
+106%
?85,00
?175,00
+106%
?16,00
?33,00
+100%
?11,00
?21,99
+100%
?11,00
?21,99
+100%
?11,00
?21,99
+96%
?23,00
?45,00
+94%
?54,00
?105,00
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