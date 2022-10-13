IKEA da zam yapacak

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:41

İsveç menşeli yaşam alanı mağazalar zinciri IKEA, bu yıl fiyatları yükseltmekten başka seçeneklerinin olmadığını ifade etti.

Bloomberght'nin aktardığına göre, markanın dünya çapındaki ana firması Inter IKEA Group'un CEO'su Jon Abrahamsson Ring “Fiyatları artırmak zorunda olmak kalbimi kırıyor. Maalesef artan hammadde ve nakliye maliyetlerini göz ardı edemiyoruz" ifadelerini kullandı.