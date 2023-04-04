Twitter'a dogecoin logosu geldi: Bir günde yüzde 25 yükseldi!
Elon Musk, kripto para dünyasını bir kez daha alt üst etti. Dogecoin fiyatı bir günde yüzde 25 yükseldi. Musk bu kararıyla Twitter'ı satın almadan önce bir kullanıcıya verdiği 'sözü tuttuğunu' paylaştı.
Sosyal medya devi Twitter'ın web logosu, kripto para olan Dogecoin'i simgeleyen Shiba cinsi köpek oldu.
Elon Musk'ın bu hamlesi kripto para sektöründe bomba etkisi yarattı.
Dogecoin fiyatı bir günde yüzde 25 yükseldi. Bu kripto paradaki günlük işlem hacmi 525 milyar dolardan 4.1 milyar dolara çıktı.
"SÖZ VERDİĞİM GİBİ"
Yapılan bu değişikliğin ardından Musk 'söz verdiğim gibi' mesajıyla Twitter'ı satın almadan önce bir kullanıcıyla arasında geçen bir diyaloğun ekran görüntüsünü paylaştı.
As promised pic.twitter.com/Jc1TnAqxAV— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2023
DAVASI DEVAM EDİYOR
Tesla CEO'su Musk hakkında Dogecoin'i desteklediği ve manipülasyon yaptığı iddiasıyla Elon Musk'a dava açılmıştı. Elon Musk bu davanın düşürülmesini istiyor.
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