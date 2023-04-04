Twitter'a dogecoin logosu geldi: Bir günde yüzde 25 yükseldi!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:49

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 10:49

Sosyal medya devi Twitter'ın web logosu, kripto para olan Dogecoin'i simgeleyen Shiba cinsi köpek oldu.

Elon Musk'ın bu hamlesi kripto para sektöründe bomba etkisi yarattı.

Dogecoin fiyatı bir günde yüzde 25 yükseldi. Bu kripto paradaki günlük işlem hacmi 525 milyar dolardan 4.1 milyar dolara çıktı.

"SÖZ VERDİĞİM GİBİ"

Yapılan bu değişikliğin ardından Musk 'söz verdiğim gibi' mesajıyla Twitter'ı satın almadan önce bir kullanıcıyla arasında geçen bir diyaloğun ekran görüntüsünü paylaştı.

DAVASI DEVAM EDİYOR

Tesla CEO'su Musk hakkında Dogecoin'i desteklediği ve manipülasyon yaptığı iddiasıyla Elon Musk'a dava açılmıştı. Elon Musk bu davanın düşürülmesini istiyor.