Alman ekonomisi alarm veriyor: Art arda iki kez küçüldü!

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü.

Alman ekonomisi alarm veriyor: Art arda iki kez küçüldü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 15:47

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2024 yılına dair büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya ekonomisi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 daraldı. 2023’teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından bu yıl da daralma görüldü. Almanya, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

EKONOMİK DARALMANIN NEDENLERİ

Destatis Başkanı Ruth Brand, ekonomik daralmanın nedenlerini yüksek enerji maliyetleri, yüksek faiz oranları ve artan rekabet olarak açıkladı. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı Carsten Brzeski de Almanya'nın son yıllarda karşılaştığı ekonomik zorlukların, eski makro iş modelinin artık işlemediğini gösterdiğini belirtti.

İHRACAT VE TÜKETİMDE GERİLEME

Almanya'nın 2024’teki ekonomisi, artan enerji fiyatları, zayıf dış talep ve Çin'in rekabeti gibi etkenlerle mücadele etti. İhracat, bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azaldı ve özel tüketim harcamaları yalnızca yüzde 0,3 arttı. 2025 yılında ise kayda değer bir toparlanma beklenmiyor.


Etiketler: #Almanya #Almanya Federal İstatistik Ofisi #Çin #Ekonomik daralma

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