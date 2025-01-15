Bakanlık rakamları ortaya koydu: 6 İstanbul Havalimanı büyüklüğünde bütçe açığı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı bütçe verilerini açıkladı. Raporda, bütçe açığının 6 İstanbul Havalimanı inşaat maliyetine eşdeğer büyüklükte olduğu ortaya çıktı.

Bakanlık rakamları ortaya koydu: 6 İstanbul Havalimanı büyüklüğünde bütçe açığı!
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AA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı bütçe sonuçlarını açıkladı. Geçen yıl, merkezi yönetim bütçesi toplam 2 trilyon 106 milyar TL açık verirken, bu rakam 6 İstanbul Havalimanı maliyetine denk geliyor.

BÜTÇE GİDER VE GELİRLERİ

Geçen yıl bütçe giderleri yüzde 63,6 artışla 10 trilyon 777 milyar TL'ye, gelirler ise yüzde 66,5 artarak 8 trilyon 670 milyar TLya ulaştı. Vergi gelirleri, 7 trilyon 304 milyar TL ile toplam bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturdu.

ARALIK AYI AYRINTILARI

Aralık ayında bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 60,4 artışla 877 milyar 577 milyon TL olurken, giderler yüzde 22,3 artarak 1 trilyon 706 milyar TLya yükseldi. Böylece sadece Aralık 2024'te bütçe açığı 829 milyar TL oldu.

VERGİ GELİRLERİNDE ARTIŞ

2024 yılında gelir vergisi yüzde 120.1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 158,8 artış gösterdi. Kurumlar vergisi ise yüzde 13,2 oranında yükseldi.

ÇARPICI KIYASLAMA

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı itibarıyla 2 trilyon 107 milyar TL açık verirken, İstanbul Havalimanı'nın maliyeti 374 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Bu rakam, yaklaşık 6 İstanbul Havalimanı inşa edebilecek büyüklükte bir açık anlamına geliyor.

Öte yandan bütçe açığı 85 milyonluk Türkiye'de kişibaşına yaklaşık 24 bin 788 lira olarak asgari ücretin üzerine çıkmasıyla da dikkat çekti.

 


Etiketler: #Hazine ve Maliye Bakanlığı #Bütçe açığı #bütçe gelirleri #Aralık

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