Alman ekonomisinde büyüme
Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya üçüncü çeyrekte sürpriz biçimde büyüdü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0.3 artış gösterdi.
Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise ülkenin GSYH’si yüzde 1.1 arttı.
Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 1.7 büyüme kaydetmişti.
ÖZEL TÜKETİM HARCAMALARINDAN KAYNAKLI
Destatis, ikinci çeyrekteki yüzde 0,1'lik ılımlı artışın ardından ülke ekonomisinin, küresel ekonominin zorlu çerçeve koşulları, devam eden Covid-19 salgını, tedarik zincirindeki bozulma, artan fiyatlar ve Ukrayna'daki savaşa karşın bulunduğu durumu korumayı başardığını bildirdi.
Almanya İstatistik Ofisi, ülke ekonomisinin 2022'nin üçüncü çeyreğindeki performansının özel tüketim harcamalarından kaynaklandığını duyurdu.
Almanya'nın önde gelen dört ekonomik düşünce kuruluşu, Avrupa doğalgaz piyasalarındaki krizin Alman ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olduğunu bildirerek, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yarıya indirmiş ve gelecek yıl için ekonomide daralma öngörmüştü.
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