Avrupalının emekli aylığı 18,5 kat daha değerli: Kışı geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar
Kur farkı nedeniyle Avrupalı emekliler için Türkiye adeta fırsatlar yerine dönüştü. Avrupalı emekliler 5 yıldızlı otellerde dahi 1000 Euro'ya kadar düşen fiyatlar sayesinde Türkiye'yi tercih ediyor. Euro kur farkı nedeniyle Türk Lirası'ndan 18,5 kat daha değerli.
Faiz indirimi ısrarıyla döviz kurunun ateşi harlanırken ülke ekonomisi de tepetaklak oldu.
Hükümet kanadı krizi 'dünyada gerçekleşen krize' bağlasa da Türkiye'deki durum çok daha farklı. Savaş sonrası enerji krizi derinleşen Avrupa'da emekliler kışı geçirmek için Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Avrupa'daki 150 milyon emekli için Türkiye kur farkı nedeniyle adeta fırsatlar ülkesine dönüştü.
AVRUPALI EMEKLİ MUTLU
Yaz sezonun kapanmasıyla turizm şirketleri avrupalı emekliler için kampanyalar, tatil programları hazırlamaya başladı. Çeşitli oteller tatil programları hazırlarken fiyatlar 500 Euro'ya kadar düştü. 2 aylık tatil programlarında fiyatlar 18 bin 500 liradan başlıyor. 1000 Euro'ya kadar düşen fiyarlar Avrupalı emeklilerin yüzünü güldürdü.
Turizm kenti Antalya'dan 152 otel kampanyalara katıldı. Antalya yanı sıra Kuşadası, Bodrum, Marmaris gibi önemli turizm noktaları ve KKTC de var.
ERDOĞAN'IN DİZELERİ...
Türkiye yurttaşları için 'yaşam mücadelesi' verilen bir ülkeye, turistler için ise cennete dönüştü. Bu tablo ise, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda sık sık okuduğu Necip Fazıl Kısakürek'in 'Sakarya Türküsü' şiirindeki o meşhur dizeyi akıllara getiriyor: Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!
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