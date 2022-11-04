Alman enerji firması Uniper'den dev zarar
Küresel enerji krizi sürecinde mali yapısı bozulan Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül döneminde yaklaşık 40 milyar Euro zarar açıkladı.
Alman enerji firması Uniper, ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, şirket yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyar Euro zarar etti. Bu tutar, şirketin spot piyasada çok daha yüksek fiyatlarla gaz almasıyla oluşan 10 milyar Euro'luk ek maliyetin yanı sıra Rusya'nın artık Almanya'ya gaz tedarik etmemesi nedeniyle gelecekte beklenen 31 milyar Euro'luk zarar olarak hesaplandı.
Söz konusu zarar Uniper'in sermayesinin yarısından fazlasını oluştururken, Alman şirket tarihinin en büyük zararları arasında yer aldı.
Uniper Finans Direktörü Tiina Tuomela, yaptığı açıklamada, müşterilerin arz güvenliğini sağlamak için Uniper'in bir süredir önemli ölçüde spot piyasadan daha yüksek fiyatlarla gaz tedarik ettiğini ve maliyetler tüketicilere yansıtılmadığı için önemli kayıplar yaşadığını ifade etti.
"RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Alman hükümetinin Uniper'i kamulaştırmasını sağlayacak istikrar paketinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Tuomela, "Riskleri en aza indirmek ve Rusya'nın askıya alınan gaz tedarikinden kaynaklanan kayıpları 2024 yılına kadar sona erdirmek için gaz portföyümüzü yeniden yapılandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Alman hükümeti, eylülde küresel enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in yüzde 99'ını alıp kamulaştırmaya karar vermişti.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Son Dakika: TÜİK ve ENAG ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı
- İmamoğlu'na bir suikast ihbarı daha: '8 kişilerdi, hepsi silahlılardı...'
- Kuduz paniği! Köpeklerin saldırdığı 2 çocukla ilgili yeni gelişme: 'Tanı kesinleşti'
- Son Dakika: Benzin ve otogaza yine zam geliyor
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- Kulisler hareketlendi... AKP'li bazı milletvekilleri istifayı düşünüyor
- Yurtdışından telefon getirenler dikkat! IMEI kayıt ücreti belli oldu
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- Popüler kuru şampuanlarda kanserojen madde tespit edildi
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi