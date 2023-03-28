Yeni Mercedes B Serisi Türkiye’de satışa sunuldu
Türkiye’de satışa sunulan yeni B Serisi sevilen A Serisi'nden aldığı dinamik çizgileri ile en baştan tasarlandı. Yeni B-Serisi artık daha sportif ve daha aerodinamik bir otomobil...
Mercedes-Benz'in yeni Sports Tourer modeli olan B Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Farklı sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle yenilenen B Serisi’nin, günlük yaşamın tüm gereksinimlerini karşıladığı belirtildi.
Yeni B Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi.
İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor.
B Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor.
Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.
SÜZÜLME İŞLEVİ
Ayrıca ‘süzülme’ işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor.
RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor.
Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.
STANDART ÖZELLİKLER
Yeni B Serisi'nde geri görüş kamerası, bilgi-eğlence ekranları, USB paketi ve napa deri direksiyon standart olarak sunuluyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
B 200
Motor hacmi: 1332 cc
Nominal güç üretimi: 163/120 HP/kW
Devir sayısı: 5500 d/d
Anlık ek güç (boost etkisi): 14/10 HP/kW
Nominal tork üretimi: 270 Nm
Ortalama yakıt tüketimi (WLTP): 6.6 – 6.0 lt/100 km
Ortalama CO2 emisyonu (WLTP): 151,0 – 136,0 gr/km
Hızlanma 0-100 km/h: 8,4 sn
Maksimum hız: 223 km/s
En Çok Okunan Haberler
-
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki oy farkı belli oldu
- Kılıçdaroğlu, adaylık kampanyasını resmen başlattı!
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Nagehan Alçı'nın davasında 'skandal' başvuru
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!
- Başkonsolos, Netanyahu'ya tepki olarak istifa etti
- Araç sahipleri dikkat! Benzine dev zam
- Zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarih belli oldu