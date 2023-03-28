Yeni Mercedes B Serisi Türkiye’de satışa sunuldu

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 07:01

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 07:01

Mercedes-Benz'in yeni Sports Tourer modeli olan B Serisi Türkiye’de satışa sunuldu. Farklı sportif gövde orantıları, çok yönlü iç mekânı, modern sürüş teknolojileri ve en güncel MBUX donanımı gibi özellikleriyle yenilenen B Serisi’nin, günlük yaşamın tüm gereksinimlerini karşıladığı belirtildi.

Yeni B Serisi’nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi.

İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor.

B Serisi’ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor.

Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor.

SÜZÜLME İŞLEVİ

Ayrıca ‘süzülme’ işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor.

RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor.

Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

STANDART ÖZELLİKLER

Yeni B Serisi'nde geri görüş kamerası, bilgi-eğlence ekranları, USB paketi ve napa deri direksiyon standart olarak sunuluyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

B 200

Motor hacmi: 1332 cc

Nominal güç üretimi: 163/120 HP/kW

Devir sayısı: 5500 d/d

Anlık ek güç (boost etkisi): 14/10 HP/kW

Nominal tork üretimi: 270 Nm

Ortalama yakıt tüketimi (WLTP): 6.6 – 6.0 lt/100 km

Ortalama CO2 emisyonu (WLTP): 151,0 – 136,0 gr/km

Hızlanma 0-100 km/h: 8,4 sn

Maksimum hız: 223 km/s