Renault ve Volvo'dan dev ortaklık! Yeni nesil Flexis elektrikli minibüsler için işbirliği...

Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:53

Güncelleme: 05.04.2024 - 14:53

Renault Grubu ve kamyon üreticisi Volvo Grubu, Fransız nakliye ve lojistik şirketi CMA CGM ile birlikte yeni nesil tamamen elektrikli kamyonetler yaratmak için birlikte çalışıyor. Bu koalisyon Flexis adında yeni ve bağımsız bir şirket kurdu ve arkasındaki üç şirket de kendi uzmanlık alanlarındaki uzmanlıklarıyla katkıda bulundu.

Flexis, tümü 800 voltluk elektrik mimarisine sahip yepyeni bir elektrikli araca (EV) özel kaykay platformuna dayanan bir ticari araç ailesi üretecek. Şirket, platformun farklı gövde stillerine ve iki tip bataryaya uyum sağlayacak şekilde çok yönlü olacağını söylüyor.

ÜRETİM TARİHİ AÇIKLANDI

Flexis van serisinin ilk resmi görüntüsü, geleneksel bir panel van, bir Luton / kutu van ve step-in van dahil olmak üzere üçlü bir model içeriyor. Bunlardan ilki 2026 yılında üretime girecek ve her üçü de Renault'nun Sandouville fabrikasında üretilecek.

Renault Grubu CEO'su Luca de Meo'ya göre Flexis panelvan, mevcut orta boy Renault Trafic'e göre dış boyutları açısından daha kompakt, ancak içi daha geniş ve daha büyük bir kargo kapasitesine sahip. Bunun başarılmasına yardımcı olan şey, EV'ye özgü platformun mümkün kıldığı tamamen düz bir zemin. Araçların teaser görüntüsü de tekerleklerin köşelere doğru itilerek dingil mesafesinin en üst düzeye çıkarıldığını gösteriyor.

Step-in van öncelikle son kilometre teslimatları için tasarlandı, uzun şekli ancak kısa boyutları buna yardımcı oldu. De Meo, bu modelin küçük Renault Kangoo ile aynı boyutta olacağını, ancak orta boy bir panelvanın kargo kapasitesine ve bir otomobile benzer bir dönüş dairesine sahip olacağını iddia ediyor.

YAZILIM TANIMLI ARAÇ

Flexis minibüsler ayrıca Google'ın Android işletim sistemine dayalı bir Yazılım Tanımlı Araç (SDV) platformu kullanacak. De Meo, "Bu, Google'ın ekranın ötesine geçerek aracın işlevlerine girmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu aynı zamanda minibüslerin Google Cloud'a bağlanmasına ve çok sayıda satın alan müşterilerin kendi yazılımlarını araçlara entegre etmesine olanak tanıyacak.

Flexis minibüs projesinin bir diğer hedefi de minibüsün ömrü boyunca toplam kullanım maliyetini yüzde 30 oranında azaltmak. De Meo, maliyet kısmını şu sözlerle açıkladı:

"Böyle bir ürünün yaşam döngüsü içinde insanların benzin, bakım, sigorta vb. için 100 bin ila 120 bin Euro arasında harcama yaptığını düşünürseniz bunu yüzde 30 oranında azaltırsanız, temelde insanlar arabayı bedavaya satın alabilecek demektir."

ELEKTRİKLİ KAMYONET BÜYÜMESİ

Flexis, 2030 yılına kadar her yıl yüzde 40 oranında artması beklenen elektrikli kamyonetlere yönelik Avrupa pazarındaki büyümeden faydalanmayı umuyor. CMA CGM 2026 yılına kadar Flexis'e 120 milyon Euro'ya kadar yatırım yaparken, Renault Group ve Volvo Group önümüzdeki üç yıl içinde 300'er milyon Euro yatırım yapmayı planlıyor.