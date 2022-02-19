Almanya bizi kıskanmıyor!

19 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

İktidar, başta enerji olmak üzere fiyat artışları karşısındaki eleştirilere Avrupa’yı örnek göstererek yanıt veriyor. Fiyatların tüm dünyada arttığını, Türkiye’deki artışların daha düşük kaldığını savunuyor. Ancak veriler iktidarı doğrulamıyor. Türkiye enflasyonda, enerji fiyatlarında birçok ülkeyi solluyor. Örneğin iktidarın “Türkiye’yi kıskandığını” savunduğu Almanya’da gerek enerjide, gerek akaryakıtta, gerekse de temel tüketim maddelerindeki artış Türkiye’nin çok altında kalıyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK ile Almanya İstatistik Ofisi verilerinden yola çıkarak Türkiye ile Almanya’daki fiyat artışlarını karşılaştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar şöyle: Almanya’da ocak ayında açıklanan enflasyon yüzde 4.9, Türkiye’de TÜİK’e göre yüzde 48.69, ENAG’a göre ise yüzde 115.17. Ayrıca Almanya’da enflasyonda aralık ayına göre de düşme var. Almanya’da Aralık 2021’de yüzde 5.3 ile son 30 yılın en yüksek enflasyon oranı açıklanmıştı. Almanya’da enflasyondaki artışın en önemli nedeni enerji fiyatları. Enerji hariç tutulduğunda enflasyon yüzde 3.2’ye iniyor. Almanya’da motorin fiyatlarındaki bir yıllık artış yüzde 28.9. Oysa Türkiye’de aynı dönemdeki artış yüzde 115. Benzer durum benzin ve LPG için de geçerli. Almanya’da benzin Ocak 2022’de bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 23.2, LPG ise yüzde 39.3 zamlandı. Türkiye’de ise aynı dönemde benzindeki artış yüzde 95, LPG’de yüzde 103 oldu. Almanya’da elektrikteki artış yüzde 11.1. Türkiye’de ise bir günde gelen zam yüzde 127. Türkiye’de 2021’de doğalgaza 12 ayda 11 defa zam geldi. Sanayideki artış yüzde 158 oldu. Meskenlerdeki doğalgaz bir günde yüzde 25 zamlandı. Almanya’da doğalgaz fiyatı artışı yüzde 32.2. Yani Türkiye’de enerji fiyatlarındaki artış Almanya’dan katbe kat fazla.

Benzer tablo ana harcama gruplarının yıllık değişimine bakıldığında da görülüyor. Almanya’da gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 4.9 artarken, Türkiye’deki artış yüzde 55.61 oldu. Alkollü içecekler ve tütün fiyatları Almanya’da yüzde 3.6 arttı. Türkiye’de ise yüzde 45.34.

GİYİMDE EKSİ ENFLASYON

Giyim ve ayakkabıdaki artış Almanya’da eksi 0.1, Türkiye’de yüzde 25.32. Yani Almanya’da giyim ve ayakkabı fiyatlarındaki artışta gerileme var. Konuttaki artış Almanya’da yüzde 5.2, Türkiye’de yüzde 48.41. Ev eşyasında Almanya’daki artış yüzde 3.2, Türkiye’de yüzde 54.53. Sağlıkta Almanya’daki artış yüzde 0.9, Türkiye’de yüzde 28.63. Ulaştırmada Almanya’daki artış yüzde 10.6, Türkiye’de ise yüzde 68.89. Haberleşmede Almanya’daki artış yüzde 0.1. Türkiye’de ise yüzde 10.76. Eğlence ve kültürde Almanya’daki artış yüzde 5.4, Türkiye’de yüzde 34.81. Eğitimde Almanya’daki artış yüzde 1.8, Türkiye’de yüzde 18.67. Lokanta ve otellerdeki artış Almanya’da yüzde 4.4, Türkiye’de yüzde 50.4. Çeşitli mal ve hizmetlerdeki artış Almanya’da yüzde 2.4, Türkiye’de yüzde 43.54.

İKİNCİ EL, SIFIRI GEÇTİ

Türkiye’de ayçiçeği yağına gelen zamlar uzun süre tartışıldı. Yağda Almanya’daki artış yüzde 23. Türkiye’de yüzde 100’ün üzerinde artışlar oldu. Almanya’da kiralar bir yılda yüzde 1.5 arttı. Türkiye’de İstanbul’un bazı bölgelerinde yüzde 300’e varan artış oldu. Almanya’da ikinci el araba fiyatı bir yılda yüzde 16 artış gösterdi. Türkiye’de ikinci el araba fiyatları, “sıfır” araba fiyatlarını bile geçti.

‘ÇOK DAHA DRAMATİK BİR TABLO’

CHP’li Bakırlıoğlu, ana harcama gruplarındaki karşılaştırmaları TÜİK rakamlarına göre yaptığını belirterek “TÜİK’in verilerine olan güvenin her geçen gün azaldığı göz önünde bulundurulursa, bu karşılaştırmaları ENA Grup’un verileri ile yaparsak ortaya çok daha dramatik bir tablo çıkıyor. Tabii burada satın alma gücünü de göz önünde bulundurmak gerekli. Ocakta Türkiye’deki bir asgari ücretli maaşı ile 300 litre benzin alabiliyorken Almanya’da yaşayan bir asgari ücretlinin 1140 litre benzin alabildiğini unutmayalım. Ortada iktidarın söylediği gibi doğalgazın AB’de yüzde 300 arttığı gibi bir durum yok. Hatta enerjide en ucuz ülkenin Türkiye olduğunu iddia ediyorlar. Oysa bizi ‘kıskandığı’ söylenen Almanya’daki rakamlar bunu yalanlıyor” diye konuştu.