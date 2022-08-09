Avrupa'da doğalgaz fiyatı gerilemeye devam ediyor
AB üyelerinin kış dönemi için gaz stoklarını artırmaya devam etmeleri Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını aşağı çekiyor.
Rusya'nın Kuzey Akım 1 üzerinden düşük kapasite ile de olsa gaz sevkiyatını sürdürmesi ve AB üyelerinin kış dönemi için gaz stoklarını artırmaya devam etmeleri Avrupa'da doğalgaz fiyatlarını aşağı çekiyor.
Foreks'in haberine göre, AB Komisyonu'nun üye ülkelerin doğalgaz tüketimlerini gönüllü olarak yüzde 15 kısmalarını öngören AB gaz acil eylem planının bugün yürürlüğe girmesi de fiyatların gerilemesinde etkili.
DOLULUK ORANI YÜZDE 72'YE ULAŞTI
Hollanda TTF'de Eylül vadeli gaz fiyatı bugün yüzde 2'nin üzerinde gerileyerek 188 Euro/MWh seviyesine indi.
Kasım vadeli gaz fiyatı da yüzde 2,43 düşüşle 192,5 Euro/MWh seviyesinde.
Avrupa'nın kış dönemi için doğalgaz depolarında doluluk oranı yüzde 72'ye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz 5 yılda bu tarihler için ortalama doluluk oranı yüzde 70,1 seviyesindeydi.
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