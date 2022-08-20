Almanya ekonomisine enerji krizi tehdidi: Resesyon uyarısı

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:01

Nagel verdiği demeçte, "Yüksek enflasyon göz önüne alındığında, bunu daha fazla faiz artırımı takip etmeli" dedi. Nagel, “Geçtiğimiz birkaç ay, toplantıdan toplantıya para politikasına karar vermemiz gerektiğini gösterdi” diye ekledi.

AMB geçen ay faiz oranlarını 50 baz puan artırdı ve borçlanma maliyetlerini tekrar artırmayı planladığını belirtti. Daha sonraki veriler, enflasyonun merkez bankasının hedefinin dört katından fazla olan yüzde 9 olduğunu ortaya koydu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; gelecek hafta Jackson Hole, Wyoming'de yapılacak Federal Rezerv Ekonomi Politikası Sempozyumuna katılacak olan Nagel, "Orta vadeli enflasyon beklentilerini yüzde 2'de sabit tutmak çok önemli olacak" dedi. AMB Yönetim Konseyi'nin gerekli para politikası önlemlerini alacağına inanıyorum” dedi.

Euro bölgesi için ekonomik beklentiler, durgunluğun giderek daha olası görünmesiyle bazı analistlerin AMB’nin faiz artırımına ilişkin tahminlerini yumuşatmasına neden oldu.

Nagel, “Enerji krizi kötüleşirse, önümüzdeki kış bir durgunluk yaşanması muhtemel görünüyor. Alman ekonomisi yılın ilk yarısında zor koşullar altında hala oldukça iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, örneğin uzun süreli düşük su seviyeleri nedeniyle başka teslimat sorunları da eklenirse, ikinci yarı için ekonomik beklentiler daha da kötüleşecektir” dedi.