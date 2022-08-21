Almanya'da 70 yıl sonra çift haneli enflasyon beklentisi

21 Ağustos 2022 Pazar, 10:01

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun 1951'den bu yana ilk kez çift haneli seviyelere çıkabileceğini söyledi ve faiz oranlarının böyle bir ortamda yükselmeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Alman basın kuruluşu Rheinische Post'a konuşan Nagel, Rusya'nın doğalgaz arzını kısması nedeniyle enerji fiyatlarındaki artışın Alman enflasyonunu bu sonbaharda yüzde 10'un üzerine çıkaracağını belirtti. Nagel, fahiş enerji fiyatları nedeniyle enflasyonun gelecek yıl da yüksek seyredeceğini ifade etti.

"DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FİYATLARI BEKLENENDEN FAZLA ARTTI”



Nagel, “Enflasyon sorunu 2023'te bitmeyecek. Arz darboğazları ve jeopolitik gerilimlerin devam etmesi muhtemel. Bu sırada Rusya doğalgaz arzını büyük ölçüde azalttı, doğalgaz ve elektrik fiyatları beklenenden fazla arttı” dedi.

Financial Times'ın haberine göre Nagel, Bundesbank'ın haziranda yaptığı yüzde 4,5'lik enflasyon tahmininin aşılacağını belirtti.

Ekonomistler bu yıl Almanya ve Euro bölgesindeki büyüme tahminlerini düşürürken enflasyon tahminlerini yükseltti.

"ENERJİ MALİYETLERİ REKOR DÜZEYDE"

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Alman Siemens şirketinin uzman ve mühendisleriyle birlikte Portovaya gaz istasyonunda 3 günlük bir bakım çalışması yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu gelişme cuma günü enerji fiyatları üstündeki baskıyı artırdı.

Almanya'da elektrik fiyatları, geçen yıl 10 kat artan doğalgaz fiyatları nedeniyle bir yıl öncesine göre 7 kat artarak rekor kırmıştı.

Alman sanayi üreticilerinin uyguladığı elektrik fiyatları temmuza kadar yıllık yüzde 37,2 arttı. Bu oran, Almanya Federal İstatistik Ofisi'ne (Destatis) göre şimdiye kadarki en yüksek artış.

Aylık bazda üretici fiyat endeksi de esas olarak enerji maliyetleri nedeniyle yüzde 5,3'lük rekor bir oranla arttı.

2023 İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 6

Fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda da Almanya ekonomisini etkilemeye devam edeceği öngörüsünde bulunan Nagel, 2023'te de enflasyonun beklenen seviyelerin üzerine çıkabileceğini söyledi. "Muhtemelen jeopolitik gerilimlerin devam edeceği" tahmininde bulunan Nagel, Rusya'nın gaz tedarikinde gittiği kesintilerin ve beklentilerin üzerinde artan enerji fiyatlarının etkisiyle "enflasyon sorununun 2023'te de ortadan kalkmayacağını" belirtti. Nagel, Almanya'da enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 6 seviyesinde olmasını beklediğini ifade etti.

Ekonomide kısa vadede olumlu bir tabloya dönülmesinin zorluğuna dikkat çeken Almanya Merkez Bankası Başkanı, "Enerji krizi kötüleşirse, önümüzdeki yıl bir resesyonla karşılaşmamız muhtemel" dedi.

Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle geçen Mayıs ayında yüzde 7,9 ile son 48 yılın zirvesine çıkmıştı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 7,5 olarak açıklandı. Almanya Merkez Bankası, haziran ayında yaptığı tahminde 2023 yılı için yüzde 4,5 oranında enflasyon beklediğini duyurmuştu.



