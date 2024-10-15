Almanya'da ücret görüşmelerinde gerilim artıyor: IG Metall grev tehdidiyle yanıt verdi

Yayınlanma: 15.10.2024 - 15:41

Güncelleme: 15.10.2024 - 15:41

Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, kilit sektörlerde çalışan yaklaşık 4 milyon işçi için önerilen yüzde 3.6'lık ücret artışını "çok az" ve "çok geç" olarak nitelendirerek, ülkenin Avrupa'nın en büyük ekonomisinde zorlu toplu pazarlık görüşmelerine ve olası grevlere zemin hazırladı. Bölgesel işverenler birliği Nordmetall tarafından açıklanan bu teklif, 27 aylık bir süreyi kapsıyor ve sendikanın talep ettiği yüzde 7'lik oranın oldukça altında kalıyor.

IG METALL İLERİ ADIMLARA KARAR VERECEK



IG Metall'in Kuzey Almanya'daki bölgesel müzakerecisi Daniel Friedrich, "Bu çok az, ücret artışları çok geç geliyor ve süre çok uzun," diyerek tepkisini dile getirdi. Friedrich, bu durumun hızlı bir şekilde iyi bir çözüme ulaşmayı zorlaştıracağını belirtti. Siemens, Mercedes-Benz ve BMW gibi büyük şirketlerin de dahil olduğu görüşmelerde, IG Metall önümüzdeki hafta teklifi değerlendirecek ve 29 Ekim'den itibaren grev eylemi de içerebilecek daha ileri adımlara karar verecek.

'ZARAR ÇOK BÜYÜK OLUR'

Teklif, 1 Temmuz 2025'ten itibaren kademeli olarak yüzde 1.7 ve sonrasında yılda yüzde 1.9 ücret artışı öngörüyor. Bölgedeki işverenler adına müzakereleri yürüten Lena Stroebele, "Teklifimiz, kriz zamanlarında bile çalışanlara verilen değerin bir göstergesidir. Ancak üye şirketlerimizin genel olarak başa çıkabileceklerinin sınırındayız," ifadelerini kullandı. Bavyera'nın güney bölgesindeki işveren temsilcisi Angelique Renkhoff-Muecke ise sendikanın taleplerinin "zarar çok büyük olur" diyerek, Alman sanayisindeki yapısal krize ve daralan sipariş defterlerine dikkat çekti.

VOLKSWAGEN'İN ISRARLARI SÜRÜYOR

Bu bağlamda, Volkswagen ise Almanya'daki tesislerinin açık tutulması konusunda ısrar ederken, şirketin faaliyetlerinde planlanan kesintilere ilişkin ikinci tur görüşmelere 30 Ekim'de başlayacak. Volkswagen, otomobil üretiminde mevcut istihdamı korumak amacıyla uzun yıllar süren bir anlaşmayı iptal etti ve maliyet düşürme çabaları çerçevesinde azalan talep ile yeni rakiplerin sert rekabeti ile başa çıkmak zorunda kaldı. IG Metall'in müzakerecisi Thorsten Groeger, yönetim kurulunun önümüzdeki on yıl için istihdam ve kapasite kullanımını sağlayacak bir plan sunmasını beklediklerini ifade etti.

Sendikanın, Almanya'daki tüm tesislerin kullanılmasını ve yüzde 7'lik ücret artışı talep ettiğini belirten Groeger, ilk tur görüşmelerde 2030'a kadar uzanan iş garantilerinin geri getirilmesini istediklerini vurguladı.