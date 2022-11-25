Almanya'dan elektrik üreticilerine vergi

25 Kasım 2022 Cuma, 11:34

Bloomberg News tarafından görülen bir yasa taslağına göre hükümet, güneş enerjisi, açık deniz rüzgarı ve nükleer için megavat-saat başına 130 euronun üzerindeki kazançların yüzde 90'ını vergi olarak almayı planlıyor.

Beklenmedik vergi, elektrik üreticilerine kullandıkları yakıta göre değişen bir ölçekte uygulanacak. Linyit fabrikaları, megavat saat başına 52 euronun üzerindeki kazançlarını ve 28 Eurol'uk petrol tesisleri için vergilendirilecek. Tedbirler 10 ay boyunca geçerli olacak ve geriye dönük, Eylül 2022'nin başından Haziran 2023'ün sonuna kadar ve 2024'ün sonuna kadar uzatılabilir.

AVRUPA KOMİSYONU'NUN ÖNERDİĞİ MEGAVAT SAAT BAŞINA DÜŞTÜ



Almanya, 22 Kasım'da şirketler ve konutlar için gaz fiyatlarına gelecek yıldan itibaren elektrik için daha fazla tahsis edilen bir üst sınır getiren 54 milyar Euro'luk bir paket açıkladı. Faturalar için yardım kısmen beklenmedik vergi ile finanse edilecektir.

Önerilen seviye, Avrupa Komisyonu'nun önerdiği megavat saat başına 180 Euro seviyesinden daha düşük. Almanya'daki yenilenebilir enerji jeneratörleri, böyle bir verginin, ülkenin ithal fosil yakıtlardan kurtulmasına yardımcı olmak için gereken yatırımları caydıracağı konusunda uyardı.