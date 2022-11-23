Almanya Teknik Direktörü Hans Flick: 'Bizim için hayal kırıklığı'
Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hans Flick, 2022 Katar Dünya Kupası'nda aldıkları Japonya yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Flick, "İlk yarıda birçok fırsat kaçırdık. Yaptığımız bireysel hatalar olmamalıydı" dedi.
Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Japonya'ya 2-1 kaybeden Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Hans Flick karşılaşma sonrası konuştu.
"Bugün bireysel hataların bedelini ödedik" sözlerini kullanan Flick, "İlk yarıda birçok fırsat kaçırdık. Yaptığımız bireysel hatalar olmamalıydı. Japonya'nın savunmadan hücuma hızlı çıktığını biliyorduk ve bugün de tam bunu yaptılar" dedi.
Oyuncu değişiklikleri için gelen soruya, "Takıma taze enerji katmak istedik" diyen Alman teknik direktör, "Bu bizim için acımasız bir hayal kırıklığı. İlk yarıda yüzde 78 topla oynadık ve ikinci yarıda yararlanamadığımız fırsatlar oldu. Tekrarlanmayacak bireysel hatalar yaptık. Bunları analiz edeceğiz ve İspanya maçına en iyi şekilde hazırlanacağız" yorumunda bulundu.
Video Haberler
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
En Çok Okunan Haberler
-
- Düzce'de deprem! Maalesef ölü ve yaralılar var
- 'Barınma hakkımızı savunacağız'
- AKP'ye katılırken o fotoğrafı unuttu!
- Süleyman Soylu yargılanamaz mı?
- 'Riskli bölge olarak düşünülmeli'
- 'Hakkımı helal etmiyorum!'
- Erdoğan'dan 'Esad' sorusuna yanıt
- CHP'nin 'özür' dilemesini istedi
- Depreme canlı yayında yakalandı
- Suriye'den Türkiye'ye operasyon mesajı