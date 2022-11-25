Almanya'yı yıkan Takuma Asano, Süper Lig yolcusu!

25 Kasım 2022 Cuma, 09:40

Devre arası transfer döneminde yapacağı hamlelerle Süper Lig'de şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde devam etmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor.

JAPON YILDIZ GÜNDEMDE

Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden biri de Takuma Asano oldu. Yıldız oyuncu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Japonya'nın, Almanya karşısında elde ettiği zaferde galibiyetin mimarı oldu. Deneyimli sağ kanat oyuncusu, 57. dakikada oyuna girerken, 83. dakikada skoru 2-1'e getiren golü kaydedip, takımının aldığı 3 puanın mimarı oldu.

Performansı ile Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken 28 yaşındaki futbolcu için temaslar hızlandırılacak. Asano için şu anda en ciddi adayın siyah-beyazlılar olduğu öğrenildi.

Kartal'ın bu transferi bitirmek için 3 milyon Euro civarında bir maliyet ayırdığı öğrenildi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bochum forması giyen Asano'nun, 1.5 yıllık daha kontratı bulunuyor.