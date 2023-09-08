Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımını 13 ve 20 Ekim'de yapacaklarını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 13:54
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı: Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alınacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alınacağını açıklamıştı.

Açıklamanın ardından; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TTK'ya işçi alımı sürecini başlattıklarını belirtti. 

"2 BİN İŞÇİ ALACAĞIZ"

Bayraktar, "Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile; Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacağız" dedi. 

Bayraktar, kura yoluyla işçi alımlarını 13 Ekim'de Zonguldak, 20 Ekim'de ise Bartın ve Karabük’te yapılacağını bildirdi. 


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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı işçi alımı

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