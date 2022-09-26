Altın 2.5 yılın en düşük seviyesinde: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? (26 Eylül 2022)
Altın, küresel merkez bankalarının sıkılaşma adımlarıyla erimeye devam ediyor. Değerli metal yeni haftanın ilk işlem gününde 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.
Geçen hafta, küresel çapta merkez bankalarının yükselen fiyatları kontrol altına almak için faiz oranlarını artırmasıyla fon yöneticileri altında büyük oranda düşüş beklentisine girmiş ve değerli metal neredeyse dört yılın en sert haftalık kaybını yaşamıştı.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 973 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 976 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.610 lira, Cumhuriyet altını da 6.550 liradan satılıyor.
GEÇEN HAFTA ÜST ÜSTE 1.9 DEĞER KAYBETTİ
Geçen hafta düşüş eğilimini üst üste iki haftaya taşıyarak yüzde 1,9 değer kaybeden altının ons fiyatı, bugün 1.627 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyesini test etmesinin ardından gelen tepki alışları ile 1.646 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının derinleştiğini belirterek, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kazanmayı sürdürdüğünü söyledi.
Bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yanı sıra merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını aktaran analistler, döviz piyasasındaki hareketlerin de yakından izleneceğini kaydetti.
Analistler, bugünün veri gündeminde, Almanya'da Ifo Endeksleri ve ABD'de Dallas Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.620 ve 1.600 doların destek, 1.670 ve 1690 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Video Haberler
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- İşte vize işkencesinin perde arkası