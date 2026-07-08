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Altın bir haftanın en düşük seviyesinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Temmuz 2026 Çarşamba...

Altın bir haftanın en düşük seviyesinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Temmuz 2026 Çarşamba...

8.07.2026 09:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın bir haftanın en düşük seviyesinde: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Temmuz 2026 Çarşamba...

8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Altın fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları ve güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.220 TL
Çeyrek altın 10.237 TL
Cumhuriyet altını 40.700 TL
Ons altın 4.122 Dolar
Yarım altın 20.431 TL
Tam altın 40.875 TL
Gremse altın 102.500 TL

Artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum faiz getirisi bulunmayan altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 düşüşle 4.100,32 dolara indi. Gün içinde 2 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini gören değerli metalde, ABD'de işlem gören ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 1,1 değer kaybederek 4.112,50 dolara geriledi.

ABD'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

ABD ordusu, salı günü İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlatırken, Hürmüz Boğazı'nda üç petrol tankerinin hedef alınmasının ardından İran'ın petrol ihracatına olanak tanıyan lisans da iptal edildi.

Söz konusu gelişmeler, bölgede kırılganlığını koruyan ateşkes üzerindeki baskıyı artırırken, jeopolitik risklerin yeniden yükselmesine neden oldu.

PETROL VE ABD DOLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

ABD ham petrolü, önceki seansta kaydettiği yükselişini sürdürerek işlemlerin ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

ABD Doları ise başlıca para birimleri karşısında haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ GÜÇLENDİ

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağı beklentisini daha güçlü fiyatlamaya başladı.

Fed'in eylül toplantısında faiz artırma olasılığı, salı günü yaklaşık yüzde 57 seviyesindeyken yüzde 67'nin üzerine yükseldi.

GÖZLER FED TUTANAKLARINA ÇEVRİLDİ

Yatırımcıların odağında, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh dönemindeki para politikasına ilişkin mesajlar yer alıyor.

Piyasalar, bu kapsamda 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yakından takip edecek.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltmayı sürdürüyor.

Öte yandan New York Fed'in salı günü yayımladığı rapora göre, ABD'li tüketicilerin haziran ayında kısa vadeli enflasyon beklentileri yükseldi.

ÇİN MERKEZ BANKASI ALTIN ALIMINI HIZLANDIRDI

Resmi verilere göre Çin Merkez Bankası (PBOC), altın fiyatlarındaki sert gerilemeye rağmen haziran ayında rezervlerine son iki buçuk yılın en yüksek aylık altın alımını ekledi.

Resmi sektörün altın talebi güçlü seyrini korurken, Pekin ve Hong Kong yönetimleri de Hong Kong'u döviz, tahvil ve altın işlemlerinde bölgesel merkez haline getirmeyi amaçlayan yeni adımlar attı.

Bu kapsamda Hong Kong, salı günü altın işlemleri için merkezi takas sistemini devreye alırken, ABD Doları bazlı altın vadeli işlem piyasasını yeniden faaliyete geçirdi. Yönetimin ayrıca yuan cinsinden altın vadeli işlemlerini hayata geçirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle 59,82 dolara, platin yüzde 1,2 kayıpla 1.620,38 dolara, paladyum ise yüzde 1,6 gerileyerek 1.256,25 dolara indi.

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