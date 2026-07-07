Borsa İstanbul Trump'ın tarihi açıklamalarını duymazdan geldi: Olumlu hava piyasayı teğet geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 14.407 puandan başlamasının ardından gün boyunca sınırlı yükseliş sergiledi. Piyasalarda, Ankara'da başlayan NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarının endekse daha güçlü destek vermesi beklenirken, Borsa İstanbul bu gelişmelere kayda değer bir tepki vermedi.

Kapanışa yaklaşık 10 dakika kala BIST 100 endeksi 14.475 puan seviyesinde işlem görürken, günlük yükseliş yüzde 0,35 ile sınırlı kaldı.

GÖZLER NATO ZİRVESİ'NDEYDİ

Piyasalar, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen temasları yakından izledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticaret, savunma sanayii iş birliği ve F-35 savaş uçakları konularının görüşüleceğini açıkladı.

Trump'ın açıklamaları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin beklentilerin yeniden güç kazandığı bir dönemde geldi.

TRUMP'TAN CAATSA YAPTIRIMLARI MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, yaptırımların kaldırılabileceğine işaret ederek, "Dostlara yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırımları kaldırabileceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

BORSA BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Trump'ın F-35 programı ve CAATSA yaptırımlarına ilişkin olumlu mesajlarına rağmen Borsa İstanbul'da beklenen güçlü yükseliş gerçekleşmedi. Endeks, gün içinde sınırlı bir hareket sergileyerek yüzde 0,35 primle 14.475 puan civarında işlem gördü.