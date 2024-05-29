Altın fiyatları güne nasıl başladı? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 29 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 29.05.2024 - 11:56

Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 11.40 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 432 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 986 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 433 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 346 dolar seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya’da öncü TÜFE ile ABD’de Fed’in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.