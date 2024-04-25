Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 499 liradan işlem görüyor. İşte çeyrek, Cumhuriyet ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 10:46
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Nisan 2024 altın fiyatları...
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Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 499 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 86 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 322 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizliğin varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerinin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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