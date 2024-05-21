Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 503 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:52
Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Abone Ol google-news

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.45 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 503 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 105 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 887 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 450 doları test ederek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALAR

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, banka yetkililerinin bugün de devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed yetkililerinin hafta boyunca sürmesi beklenen açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yarın yayımlanacak bankanın son toplantısına ilişkin tutanaklardan Fed'in gelecek dönemki para politikasına dair ipuçları aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 380 doların destek, 2 bin 470 ve 2 bin 500 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Cumhuriyet altını haberleri altın haberleri çeyrek altın haberleri çeyrek gram altın haberleri gram altın haberleri yarım gram altın haberleri gram altın ne kadar haberleri

İlgili Haberler

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi
Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında tarihi zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Altın fiyatlarında tarihi zirve! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 altın fiyatları...
Borsa, altın, dolar, Euro... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa, altın, dolar, Euro... Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay

İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay
Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu

Dünyaca ünlü banka HSBC’den Türkiye Raporu
Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu

Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
Son dakika...Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü tutuklandı

Son dakika...Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü tutuklandı
Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü

Cumhuriyet coşkusu sahnelendi: ‘Bu Memleket Bizim’ oyunu Harbiye’de büyük ilgi gördü
Reisi’nin ölümü sonrası Ortadoğu’yu neler bekliyor? Tehlike kapıda...

Reisi’nin ölümü sonrası Ortadoğu’yu neler bekliyor? Tehlike kapıda...
Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!

Sakarya’da inşaat kazısı esnasında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu!