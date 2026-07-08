IMF'den yeni Türkiye ekonomisi analizi: 2026 büyüme beklentisi aşağı çekildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelleyerek küresel ekonomi ve ülkelere ilişkin büyüme tahminlerini revize etti. "Savaş ve Teknolojinin Kesişiminde Küresel Ekonomi" başlığıyla yayımlanan raporda, küresel büyüme beklentisi aşağı yönlü güncellenirken, Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerde ise değişikliğe gidildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

IMF, küresel ekonominin 2026 yılında yüzde 3, 2027 yılında ise yüzde 3,4 büyümesini beklediğini açıkladı.

Raporda, söz konusu büyüme oranlarının 2024-2025 döneminde kaydedilen ortalama yüzde 3,5'lik büyümenin altında kaldığına dikkat çekildi.

Fon, nisan ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin 2026 yılında yüzde 3,1, 2027 yılında ise yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, küresel büyümedeki yavaşlamanın Batı Asya'daki savaşın ekonomik etkilerinden kaynaklandığını, yapay zekâ alanındaki gelişmeler ve teknolojinin yaygınlaşmasının ise bu olumsuz etkinin bir bölümünü dengelediğini belirtti. Raporda, savaşın etkilerinin ülkelerin çatışmalara maruz kalma düzeyine ve teknoloji değer zincirindeki konumlarına göre farklılaştığı ifade edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda küresel manşet enflasyonun 2025'te yüzde 4,1 seviyesinden 2026'da yüzde 4,7'ye yükseleceği, 2027 yılında ise yüzde 3,9'a gerileyeceği tahmin edildi.

IMF, nisan ayındaki beklentilere göre enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini belirterek, 2024 başından bu yana devam eden dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etti.

Ekonomik görünüme ilişkin risklerin nisan ayına göre daha dengeli hale geldiği ancak aşağı yönlü risklerin sürdüğü belirtilen raporda, Batı Asya'da çatışmaların yeniden tırmanmasının emtia fiyatlarında dalgalanmaya, tedarik zincirlerinde aksamalara ve finansal koşullarda bozulmaya yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda ayrıca ticarette parçalanma riskinin küresel üretimi olumsuz etkileyebileceği ve fiyat baskılarını artırabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD VE EURO BÖLGESİ TAHMİNLERİ

IMF, ABD ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 2,3 seviyesinde korurken, 2027 yılı beklentisini yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltti.

Euro Bölgesi için ise 2026 büyüme tahmini yüzde 1,1'den yüzde 0,9'a düşürülürken, 2027 yılı beklentisi yüzde 1,2 olarak sabit bırakıldı.

Raporda Almanya'nın 2026 büyüme tahmini yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye, 2027 tahmini ise yüzde 1,2'den yüzde 1'e indirildi.

Fransa ekonomisinin 2026 büyüme beklentisi yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya çekilirken, 2027 tahmini yüzde 0,9 olarak korundu.

İtalya'nın 2026 ve 2027 büyüme tahminleri yüzde 0,5 seviyesinde bırakılırken, İspanya için beklentiler 2026'da yüzde 2,1, 2027'de ise yüzde 1,8 olarak değişmedi.

İngiltere'nin 2026 büyüme tahmini yüzde 0,8'den yüzde 1'e yükseltilirken, 2027 beklentisi yüzde 1,3 olarak korundu.

Kanada'nın 2026 büyüme tahmini yüzde 1,5'ten yüzde 1,1'e, 2027 beklentisi ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,7'ye düşürüldü.

Japonya ekonomisinin 2026 büyüme tahmini yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya indirilirken, 2027 tahmini yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye çıkarıldı.

ÇİN İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Rapora göre Çin ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,6, 2027 yılında ise yüzde 4,1 büyümesi bekleniyor. Nisan ayında yayımlanan raporda bu oranlar sırasıyla yüzde 4,4 ve yüzde 4 olarak öngörülmüştü.

Hindistan'ın 2026 büyüme tahmini yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e düşürülürken, 2027 beklentisi yüzde 6,5'ten yüzde 6,7'ye yükseltildi.

Rusya ekonomisinin ise 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 1,1 büyüyeceği tahmini korundu.

Raporda ayrıca ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran ekonomisinin 2026 yılında yüzde 5,4 daralacağı, 2027 yılında ise yüzde 2,9 büyüyeceği öngörüldü.

IMF TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ GÜNCELLEDİ

IMF, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,9, 2027 yılında ise yüzde 3,6 büyümesini beklediğini açıkladı.

Fon, nisan ayında yayımladığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,4, 2027'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörmüştü. Böylece 2026 yılı büyüme tahmini aşağı yönlü revize edilirken, 2027 yılı beklentisi sınırlı şekilde yukarı çekildi.