Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi ASSAN Group satıldı: TMSF tarafından satışa çıkarılmıştı

'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında kayyım atanan Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASSAN Group'un satış süreci tamamlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihaleyi, 471 milyon dolarlık teklifle ROKETSAN kazandı.

TMSF İHALESİNİ ROKETSAN KAZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılının ağustos ayında yürüttüğü "Askeri Casusluk" soruşturmasının ardından yönetimi TMSF'ye devredilen ASSAN Group için düzenlenen satış ihalesi bugün gerçekleştirildi.

İstanbul Esentepe'de yapılan ihalede en yüksek teklifi veren ROKETSAN, 471 milyon dolar (yaklaşık 22 milyar TL) bedelle şirketin yeni sahibi oldu.

TMSF, kayyım yönetimindeki ASSAN Group'u geçtiğimiz ay satışa çıkarmıştı.

KAYYIM SÜRECİ 2025'TE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2025 yılının ağustos ayında peş peşe operasyonlar düzenlenmiş, soruşturma kapsamında ASSAN Group'a kayyım atanmıştı.

Kayyım kararının ardından şirketin yönetimi TMSF'ye geçmiş, satış süreci de kurum tarafından yürütülmüştü.

ROKETSAN'IN ORTAKLIK YAPISI

Çoğunluk hisseleri Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait olan ROKETSAN'ın ortaklık yapısı şöyle: