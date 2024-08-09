Altın fiyatları güne yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 9 Ağustos 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:39

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:39

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel 2 bin 615 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 1,87 değer kazancıyla 2 bin 612 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 düşüşle 2 bin 610 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 337 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 282 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 1,85 üstünde 2 bin 427 dolardan tamamlamasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,40 azalışla 2 bin 418 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARINDA İLK

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Ağustos ile biten haftada 233 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi azaldı.

Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının gerilemesi sonrasında azalan resesyon endişelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle, dün yüzde 4'ün üzerini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,98 seviyelerinde seyrederken, tahvil faizlerindeki yükseliş altının ons fiyatını baskıladı.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.