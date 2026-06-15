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Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 15 Haziran 2026 Pazartesi...

Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 15 Haziran 2026 Pazartesi...

15.06.2026 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 15 Haziran 2026 Pazartesi...

15 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 15 Haziran 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
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Spot altının ons fiyatı yüzde 2 artışla 4.304,11 dolara yükseldi. Böylece değerli metal, 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın Türü Altın Fiyatı
Gram altın 6.437 TL
Çeyrek altın 10.728 TL
Cumhuriyet altını 42.767 TL
Ons altın 4.324 dolar
Yarım altın 21.436 TL
Tam altın 41.522 TL
Gremse altın 104.123 TL

ABD'de ağustos vadeli altın kontratları da yüzde 2 değer kazanarak 4.325,20 dolardan işlem gördü.

ABD-İRAN ANLAŞMASI PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD ve İranlı yetkililer, savaşı sona erdirecek ve ABD’nin İran’a yönelik ablukasını kaldıracak bir çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Anlaşmanın aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını öngördüğü belirtilirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmanın cuma günü İsviçre’de resmi olarak imzalanacağını duyurdu.

DOLAR VE PETROL GERİLEDİ

Barış beklentilerinin etkisiyle ABD Doları son 10 günün en düşük seviyesine geriledi. Doların zayıflaması, altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

Aynı dönemde petrol fiyatları da yüzde 4’ün üzerinde düşüş kaydetti.

'YÜKSELİŞİN KALICILIĞI ANLAŞMAYA BAĞLI'

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

Daha düşük petrol fiyatları ve zayıflayan dolar, jeopolitik risklerin azalması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisinden kaynaklanıyor. Bu gelişmeler enflasyon beklentilerini sakinleştiriyor. Bu kombinasyon son haftalarda değerli metaller için en güçlü destekleyici unsur haline geldi. Ancak yükselişin kalıcılığı, barış anlaşmasının ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlı olacak

FED BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Altın fiyatları, ABD ve İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a karşı başlattığı savaşın ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmiş durumda.

Geleneksel olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altın, yüksek faiz ortamında faiz getirisi sunmaması nedeniyle yatırımcılar açısından cazibesinin bir bölümünü kaybedebiliyor.

CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Fed’in aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentisini barış anlaşmasının ardından yüzde 69’dan yüzde 47’ye düşürdü.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı.

  • Gümüş yüzde 3,1 yükselişle 70,07 dolara çıktı.
  • Platin yüzde 3,1 artışla 1.771,27 dolara yükseldi.
  • Paladyum ise yüzde 3,3 değer kazanarak 1.325,76 dolara ulaştı.
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