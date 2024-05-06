Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2024 altın fiyatları...

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 431 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 10:46
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Mayıs 2024 altın fiyatları...
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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 431 lira seviyesinde bulunuyor. 

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 975  liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 358 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda 2 bin 322 dolardan işlem görüyor.

TAHMİNLERİ DESTEKLEDİ

ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporunda tarım dışı istihdamın öngörülerin altında gerçekleşmesi, ekonomik aktivitenin yavaş yavaş da olsa soğuduğu yönündeki tahminleri destekledi.

Analistler, açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene içinde bir faiz indirimine gidebileceği yönündeki öngörülerin güç kazandığını belirterek, faiz indirimi için eylül ayının öne çıktığını ifade etti.

Ülkede iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ekonomide "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik umutları beslediğini aktaran analistler, hafta boyunca Fed yetkililerinin yapacağı açıklamaların bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltabileceğini dile getirdi.


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