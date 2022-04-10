Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Nisan 2022)
10 Nisan Pazar 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarındaki grafiği belirliyor. İşte 10 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı...
İşte 10 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı...
GRAM ALTIN
Gram altın alış: 923,02
Gram altın satış: 923,44
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış: 1.498,00
Çeyrek altın satış: 1.517,00
YARIM ALTIN
Yarım altın alış: 2.996,00
Yarım altın satış: 3.035,00
TAM ALTIN
Tam altın alış: 5.983,00
Tam altın satış: 6.048,00
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını alış: 6.091,00
Cumhuriyet altını satış: 6.183,00
ATA ALTIN
Ata altın alış: 6.130,00
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