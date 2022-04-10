Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Nisan 2022)

10 Nisan Pazar 2022 altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Altın piyasasındaki dalgalanmalar ise altın fiyatlarındaki grafiği belirliyor. İşte 10 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı...

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2022 Pazar, 08:50
Altın fiyatları ne kadar oldu? (10 Nisan 2022)
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İşte 10 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı...

GRAM ALTIN 

Gram altın alış: 923,02

Gram altın satış: 923,44

ÇEYREK ALTIN 

Çeyrek altın alış: 1.498,00

Çeyrek altın satış: 1.517,00

YARIM ALTIN 

Yarım altın alış: 2.996,00

Yarım altın satış: 3.035,00

TAM ALTIN 

Tam altın alış: 5.983,00

Tam altın satış: 6.048,00

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 6.091,00

Cumhuriyet altını satış: 6.183,00

ATA ALTIN 

Ata altın alış: 6.130,00


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