Altın fiyatları ne kadar oldu? (15.04.2022)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 928,8 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 927,1 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10,50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 928,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.524 lira, Cumhuriyet altını da 6.225 liradan satılıyor.
Analistler, enflasyon endişesi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu ve piyasaların sakin bir seyir izleyebileceğini kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin yönlendirmelerine devam ettiğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 91 seviyesine çıktığını söyledi.
Analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını bildirdi.
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