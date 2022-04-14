Altın fiyatları ne kadar oldu? (14.04.2022)

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:36

Çeyrek ve gram altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de değer artışını sürdürüyor. İşte güncel fiyatlar..

GRAM ALTIN

924,97

926,82

SPOT ALTIN TL/GR

926,81

926,98

ALTIN/ONS ($)

1.971,96

1.972,50

ÇEYREK ALTIN

1.482,32

1.515,06

CUMHURİYET ALTINI

5.931,60

6.043,90

YARIM ALTIN

2.956,53

3.031,22

ZİYNET ALTINI

5.931,60

6.043,90

ATA ALTIN

6.113,90

6.266,25