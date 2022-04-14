Altın fiyatları ne kadar oldu? (14.04.2022)
Altın fiyatları 14 Nisan Perşembe yani bugün özellikle Merkez Bankası faiz kararı öncesinde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL üzerinden işlem görüyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları..
Çeyrek ve gram altın fiyatları dün olduğu gibi bugün de değer artışını sürdürüyor. İşte güncel fiyatlar..
GRAM ALTIN
924,97
926,82
SPOT ALTIN TL/GR
926,81
926,98
ALTIN/ONS ($)
1.971,96
1.972,50
ÇEYREK ALTIN
1.482,32
1.515,06
CUMHURİYET ALTINI
5.931,60
6.043,90
YARIM ALTIN
2.956,53
3.031,22
ZİYNET ALTINI
5.931,60
6.043,90
ATA ALTIN
6.113,90
6.266,25
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