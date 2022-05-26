Altın fiyatları ne kadar oldu? (26 Mayıs 2022)
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 973,8 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 974,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 973,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.600 lira, Cumhuriyet altını da 6.539 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.850 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİ VE YURT DIŞI VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR
Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının ise küresel piyasalarda pozitif karşılandığını kaydetti.
Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.800 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Video Haberler
- MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
- İstanbul'da akılalmaz hırsızlık olayı!
- Sadakatsiz dizisinde skandal
- Nevşehir'i karıştıran basın toplantısı
- Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
- 'Git bu masalları A Haber'de anlat'
- Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
- 'Abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
- 16 ilde 'Müsilaj operasyonu'
- Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler