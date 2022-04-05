Altın fiyatları ne kadar oldu? (5 Nisan 2022)

05 Nisan 2022 Salı, 07:41

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından altın fiyatlarının nasıl etkileneceği merak ediliyor. İşte 5 Nisan Güncel çeyrek, yarım, tam, gram, cumhuriyet, 22 ayar altın fiyatı ve ons fiyatları...

ZİYNET ALTINI FİYATI

5.829,12

5.939,56

ATA ALTIN FİYATI

6.008,03

6.157,77

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 5 Nisan Salı günü saat 06:40’da kaydedilen güncel verilere göre 909,57 lira alış ve 913,76 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI

2.905,45

2.978,89

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları 5 Nisan Salı günü saat 06:40 itibariyle kaydedilen verilere göre 1.457,62 lira alış ve 1489,72 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.829,12

5.939,56

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

910,80

910,98

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.931,50

1.931,99

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

499,31

598,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

825,61

852,47