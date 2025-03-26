Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzmanlar o tarihi işaret etti!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 11:44

Güncelleme: 26.03.2025 - 11:44

Uzmanlar, ABD'nin 2 Nisan'da açıklayacağı tarifelerin beklenenden hafif olması durumunda altın fiyatında geri çekilmeler olabileceğini, ancak belirsizliklerin devam etmesiyle orta ve uzun vadede tekrar yükseliş yaşanabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarına ilişkin belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl üç faiz indirimi olasılığının da masada bulunması altının ons fiyatını destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI DENGELİ SEYREDİYOR

Bu gelişmelerin etkisiyle rekor kırarak yoluna devam eden altının ons fiyatı 20 Mart'ta 3 bin 57 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Başkan Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya koyacağı gümrük vergilerinin korkulduğu kadar sert olmayacağı yönündeki haberlerin ardından yükselişine ara veren altının ons fiyatı, 3 bin dolara kadar gerilemesinin ardından 3 bin 20 dolar seviyelerinde dengelendi.

Uzmanlar, ABD tarafından 2 Nisan'da açıklanacak tarifelerin endişe edildiği kadar sert olmaması durumunda, altının ons fiyatında geri çekilmeler olabileceğini ancak mevcut belirsizliklerle orta ve uzun vadede tekrar yükselişlerin görülebileceğini söyledi.

'ALTIN YENİ ZİRVELERİ TEST EDEBİLİR'

İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, "ABD'nin tarifelerinin endişe edildiği kadar sert olmayacağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve daha kapsamlı vergiler konusunda endişelerin yeniden artması durumunda altının ons fiyatı 3 bin 150 dolar gibi yeni zirveleri test edebilir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin mali ve parasal politikalarına ilişkin belirsizlikler, Ortadoğu'daki jeopolitik gerginlikler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada ateşkes görüşmelerinin başarısızlığa uğraması gibi gelişmelerin altın fiyatını yakın vadede yukarı taşıyacak riskler olduğunu ifade eden Corsini, "2 Nisan'dan sonra ABD'nin tarifeleri beklendiği kadar sert olmazsa ve ilk baştaki tarife tehditlerine göre daha küçük bir etkiye sahip olursa, altının ons fiyatı geri çekilerek geçici olarak 2 bin 950-2 bin 650 dolar aralığında konsolide olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

STAGFLASYON ENDİŞELERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Avustralya merkezli çok uluslu banka ve finansal hizmetler şirketi ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari de altının ons fiyatının 2 bin 800 dolardan 3 bin dolar seviyesine çıkmasında ticaret kaynaklı tarifelerin etkili olduğunu söyledi.

Bu durumun altın bazlı yatırım fonlarına girişi desteklediğini ifade eden Kumari, şunları kaydetti:

"Trump'ın 2 Nisan'da uygulayacağı tarifeler beklenenden daha yumuşak olursa, piyasada tarife konusunda bir netlik oluşursa, bunun altın fiyatları için biraz olumsuz etkisi olabilir. Çünkü altının ons fiyatı, 'tarifelerin etkisi ne olacak? ekonomik büyümeyi nasıl etkileyecek?' gibi belirsizliklerden faydalanıyor. Dolayısıyla, tarifelerin piyasanın korktuğu seviyeden daha düşük olması konusunda netlik sağlanması altının ons fiyatı için biraz olumsuz. Genel olarak, altının temel arka planına bakarsanız, hala oldukça destekleyici görünüyor çünkü hala çok fazla belirsizlik var ve şimdi ABD'nin ekonomik büyümesiyle ilgili endişeler arttı."

Kumari, Fed'in, ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1,7'ye çektiğini dile getirerek, enflasyon rakamlarında da artış olduğunu vurguladı. Stagflasyon endişelerinin de altının ons fiyatı için destekleyici bir unsur olduğunu kaydeden Kumari, finansal piyasalarda oynaklığın devam etmesi durumunda bunun da altını destekleyeceğini söyledi.

Kumari, "2 Nisan'da açıklanacak tarife kararlarının ardından altında kar satışları olabilir ancak altın orta ve uzun vadede daha fazla ralli yapması için alana sahip. Altının ons fiyatı eylül ayına kadar 3 bin 200 dolar seviyelerini görebilir" diye konuştu.