Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

3 BİN DOLAR SEVİYESİ AŞILDI

Altının ons fiyatı psikolojik sınır olan 3 bin doları aşarken, analistler bu süreci 1971’den sonraki “üçüncü büyük boğa piyasası” olarak değerlendiriyor. Ticaret savaşları, ABD’nin bütçe açığı ve merkez bankalarının artan altın rezervleri fiyatları yukarı yönlü destekleyen başlıca faktörler arasında.