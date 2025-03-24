Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları...

Haber Merkezi
24 Mart 2025 Pazartesi, 09:39
Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

 Altın fiyatları haftaya rekor arayışıyla başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 24 Mart 2025 Pazartesi...

Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

ALTIN YENİ REKOR ARAYIŞINDA

Küresel piyasalardaki belirsizlikler jeopolitik gerilimler zayıflayan dolar ve ABD'nin genişleyen bütçe açığı altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Güvenli liman olarak görülen altın, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve merkez bankalarının alımlarıyla yükselişini sürdürüyor.

Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

3 BİN DOLAR SEVİYESİ AŞILDI

Altının ons fiyatı psikolojik sınır olan 3 bin doları aşarken, analistler bu süreci 1971’den sonraki “üçüncü büyük boğa piyasası” olarak değerlendiriyor. Ticaret savaşları, ABD’nin bütçe açığı ve merkez bankalarının artan altın rezervleri fiyatları yukarı yönlü destekleyen başlıca faktörler arasında.

Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI ARTIYOR

Çin başta olmak üzere birçok ülke, jeopolitik risklere karşı altın rezervlerini artırırken, merkez bankalarının agresif alımları fiyatların rekor kırmasında önemli rol oynuyor. Küresel belirsizlikler devam ederken altın talebinin artması bekleniyor.

Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 687 TL

Çeyrek altın: 6 bin 141 TL

Cumhuriyet altını: 24 bin 459 TL

Ons altın: 3 bin 18 dolar

Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 281 TL

Tam altın: 24 bin 431 TL

Gremse altın: 61 bin 265 TL

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