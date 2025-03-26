Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 26 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları…
26 Mart 2025 Çarşamba altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Kasım 2024 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişe başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 26 Mart 2025 Çarşamba...
Gram altın: 3 bin 686 TL
Çeyrek altın: 6 bin 98 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 289 TL
Ons altın: 3 bin 16 dolar
Yarım altın: 12 bin 195 TL
Tam altın: 24 bin 322 TL
Gremse altın: 60 bin 992 TL
İlgili Haberler
- Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…
- Altın fiyatları yeni rekor arayışında: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 24 Mart 2025 Pazartesi altın fiyatları…
- Kuyumcuya 'sahte altın' satacaklardı! Yakayı ele verdiler: 3 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni istedi
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- 'Bahçeli entübe edildi' dedi, MHP'den sert yanıt geldi
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!