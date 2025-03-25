Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

25 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları...

Haber Merkezi
25 Mart 2025 Salı, 09:36
Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Mart 2025 Salı...

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

UBS ve Macquarie Group gibi önde gelen bankalar 2025 yılı altın tahminlerini açıkladı. Peki, altın fiyatları 2025'te ne kadar olacak? Uzmanlar, altaın yatırımcılarına hangi stratejileri öneriyor?

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini aştı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini sürdürdü. Altının gramı ise serbest piyasada 3 bin 679 TL'den alıcı buldu.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

İKİ BANKA DAHA YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETMİŞTİ

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da bulunduğu analistler pazartesi günü yayınladıkları bir notta altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini öngördü.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Analistler bankanın uzun süredir koruduğu 3 bin dolarlık tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini ve artan ticaret çatışmasının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak rolünün altını çizdiğini söyledi.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

TRUMP'IN TARİFE KARARLARI

Banka, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya girecek tarifeleri dolayısıyla piyasalarda devam eden güvenli liman talebinin artacağına işaret etti.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Altın cuma günü ilk kez 3 bin dolarlık önemli psikolojik eşiği aşmıştı. UBS analistleri "ABD doları cinsinden dengeli bir portföyün yaklaşık %5'ini altına ayırmanın uzun vadeli çeşitlendirme açısından en uygun seçenek olduğuna inanmaya devam ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

'TALEP YÜKSEK'

UBS'ten önce Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını tahmin ederken, BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

UBS analistleri, altın tabanlı yatırım fonlarına daha güçlü girişlerin de gerçekleşmeye başladığını belirterek, bu yatırım araçlarına yönelik devam eden talebin fiyatların daha da yükselmesi için kilit bir gereklilik olmaya devam ettiğini söyledi.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Merkez bankalarının güçlü iştahının da “çok önemli” bir yapısal destek olmaya devam edeceğini belirten analistler, alımların “yine son yıllardaki seviyelere yakın yıllık bin ton civarında olabileceğine” dair sinyallere işaret etti.

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Gram altın: 3 bin 683 TL

Çeyrek altın: 6 bin 107 TL

Cumhuriyet altını: 24 bin 329 TL

Ons altın: 3 bin 15 dolar

Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…

Yarım altın: 12 bin 215 TL

Tam altın: 24 bin 323 TL

Gremse altın: 60 bin 996 TL

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