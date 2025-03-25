Ünlü bankalardan yılsonu altın tahminleri: Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları…
25 Mart 2025 Salı altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 25 Mart 2025 Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 25 Mart 2025 Salı...
UBS ve Macquarie Group gibi önde gelen bankalar 2025 yılı altın tahminlerini açıkladı. Peki, altın fiyatları 2025'te ne kadar olacak? Uzmanlar, altaın yatırımcılarına hangi stratejileri öneriyor?
Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini aştı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini sürdürdü. Altının gramı ise serbest piyasada 3 bin 679 TL'den alıcı buldu.
İKİ BANKA DAHA YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETMİŞTİ
Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da bulunduğu analistler pazartesi günü yayınladıkları bir notta altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini öngördü.
Analistler bankanın uzun süredir koruduğu 3 bin dolarlık tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini ve artan ticaret çatışmasının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak rolünün altını çizdiğini söyledi.
TRUMP'IN TARİFE KARARLARI
Banka, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya girecek tarifeleri dolayısıyla piyasalarda devam eden güvenli liman talebinin artacağına işaret etti.
Altın cuma günü ilk kez 3 bin dolarlık önemli psikolojik eşiği aşmıştı. UBS analistleri "ABD doları cinsinden dengeli bir portföyün yaklaşık %5'ini altına ayırmanın uzun vadeli çeşitlendirme açısından en uygun seçenek olduğuna inanmaya devam ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.
'TALEP YÜKSEK'
UBS'ten önce Macquarie Group altının ikinci çeyrekte ons başına 3 bin 500 dolara çıkacağını tahmin ederken, BNP Paribas da ortalama fiyatları 3 bin doların çok üzerinde gösterecek şekilde görünümünü yükseltti.
UBS analistleri, altın tabanlı yatırım fonlarına daha güçlü girişlerin de gerçekleşmeye başladığını belirterek, bu yatırım araçlarına yönelik devam eden talebin fiyatların daha da yükselmesi için kilit bir gereklilik olmaya devam ettiğini söyledi.
Merkez bankalarının güçlü iştahının da “çok önemli” bir yapısal destek olmaya devam edeceğini belirten analistler, alımların “yine son yıllardaki seviyelere yakın yıllık bin ton civarında olabileceğine” dair sinyallere işaret etti.
Gram altın: 3 bin 683 TL
Çeyrek altın: 6 bin 107 TL
Cumhuriyet altını: 24 bin 329 TL
Ons altın: 3 bin 15 dolar
Yarım altın: 12 bin 215 TL
Tam altın: 24 bin 323 TL
Gremse altın: 60 bin 996 TL
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