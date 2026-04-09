Altın fiyatları yükselecek mi? Yeni tahminler açıklandı: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 9 Nisan 2026 Perşembe...

Spot altın, ons başına 4 bin 720 dolar seviyesinde sınırlı değişim gösterdi. ABD’de haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,8 düşüşle 4 bin 720,50 dolara geriledi.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.738 TL Çeyrek altın 11.501 TL Cumhuriyet altını 45.663 TL Ons altın 4.720 dolar Yarım altın 22.935 TL Tam altın 44.965 TL Gremse altın 112.758 TL

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın fiyatları yeni işlem gününe 6 bin 756 TL seviyesinden başladı.

PİYASALARDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, altının kısa vadede net bir yön bulmakta zorlandığını şu şekilde ifade etti:

Altın şu an için belirgin bir hareket sinyali vermiyor

Lan, fiyatların kısa vadede 4 bin 607 ile 4 bin 860 dolar bandında konsolide olabileceğini belirtti.

BATI ASYA GERİLİMİ ARTIYOR

Çarşamba günü İsrail’in Lübnan’a yönelik şimdiye kadarki en yoğun saldırılarını gerçekleştirmesi ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesi, bölgedeki tansiyonu yeniden yükseltti. İran tarafından gelen misilleme tehdidi ise risk iştahını baskıladı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Petrol fiyatları, Batı Asya’daki arzın ateşkese rağmen tam olarak toparlanamayabileceğine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.

ALTINDA SAVAŞ SONRASI GERİLEME

Spot altın, 28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Enerji fiyatlarındaki artışın enflasyon baskısını güçlendirmesi, piyasalarda faiz beklentilerinin yeniden şekillenmesine yol açtı.

Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans gösteriyor.

FED MESAJLARI VE VERİLER TAKİP EDİLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın 17-18 Mart tarihli toplantı tutanakları, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesi nedeniyle ilave faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini ortaya koydu. İran kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon baskısını artırması da bu beklentiyi destekledi.

Piyasalar, ABD’de açıklanacak şubat ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi ile cuma günü yayımlanacak mart ayı enflasyon verilerine odaklandı. Bu verilerin, Fed’in para politikası yol haritasına dair yeni sinyaller vermesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Standard Chartered tarafından yayımlanan değerlendirmede, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen artan jeopolitik risklerin etkisiyle altının önümüzdeki aylarda yeniden yükseliş trendine girebileceği öngörüldü.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise düşüş eğilimi öne çıktı. Spot gümüş yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 73,71 dolara, platin yüzde 0,6 düşüşle 2.017,26 dolara ve paladyum yüzde 0,4 kayıpla 1.549,18 dolara indi.