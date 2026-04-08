Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçluları dikkat: Yapılandırma başvurularında son tarih açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 29 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe alınan borç yapılandırma düzenlemesinde başvuru süresi daralıyor.

Kredi kartı ekstre borçlarını veya ihtiyaç kredisi taksitlerini ödemekte zorlanan vatandaşların, sunulan yapılandırma imkanından yararlanabilmesi için 29 Nisan 2026 tarihine kadar ilgili bankalara başvuru yapması gerekiyor.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

Düzenleme iki temel borç grubunu kapsıyor:

Kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen veya borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar yapılandırmadan yararlanabiliyor.

İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026 tarihinden önce kullanılan ve ana para ya da faiz ödemelerinde 30 günden fazla gecikme yaşanan borçlar kapsama alınıyor.

48 AYA KADAR VADE İMKANI

Yapılandırma kapsamında borçlulara ödeme gücüne göre 48 aya kadar taksitlendirme seçeneği sunuluyor. Uygulanacak faiz oranı ise aylık referans oranını aşmayacak şekilde yüzde 3,11 seviyesinde sabitlenmiş durumda.

Borçlular, doğrudan bankalarına başvurarak gelir durumlarına uygun yeni bir ödeme planı oluşturabiliyor.

KREDİ NOTUNA ETKİSİ

Yapılandırma sürecinde kredi notu önemli rol oynuyor. Belirlenen ödeme planı kapsamında ilk taksitin ödenmesiyle birlikte, ilgili borca ait kredi risk kaydı sistemde güncelleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

Süreçte sona yaklaşılırken bankalarda yoğunluk yaşanmaması için başvuruların son güne bırakılmaması öneriliyor. 29 Nisan mesai bitimine kadar başvuru yapmayan borçlular, bu yapılandırma fırsatından ve belirlenen faiz üst sınırından yararlanamayacak.