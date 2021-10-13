Altın yatırımcısı saat 15.30'a odaklandı
Altın yatırımcıları Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde büyük öneme sahip ABD enflasyon verisine odaklandı.
Altın yatırımcıları bugün saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.
ENDİŞELER ARTABİLİR
Fed politika yapıcıları, varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde istihdam ve enflasyon verilerinin büyük önem taşıdığını birçok kez vurgulamıştı. Geçen hafta beklenenden zayıf gelen istihdam sonrasında Fed’in varlık alımını azaltabileceğine dair beklentilerin artmasıyla altın fiyatları hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Bugün açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise sıkılaşmanın yakında başlayabileceğine dair endişeleri artırarak altın fiyatlarını baskılayabilir.
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