Küreselde artan altın talebi Türkiye'de sert düştü!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 17:55

Güncelleme: 30.04.2025 - 17:55

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı birinci çeyrek dönemi "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımladı.

Rapora göre, küresel altın talebi birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 1206 ton seviyesine ulaştı. Böylece altın talebi, 2016'dan bu yana ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü.

Bu dönemde altının fiyat artışında altın borsa yatırım fonlarının katkısı büyük rol oynadı.

Merkez bankalarının altın alımları bir önceki çeyreğe göre yavaşladı. Birinci çeyrekte merkez bankaları toplam 243,7 ton altın satın aldı.

Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımı ise birinci çeyrekte 551,9 tona yükseldi.

Sikke ve külçe altın alımı 325,4 tona ulaşırken, altın takı talebi, rekor fiyatlar nedeniyle yüzde 21'lik bir düşüş gösterdi. Bu seviyeye, Kovid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 2020 yılından sonra ulaşılmadı.

Altın fiyatı, 2025 yılı başında rekor seviyeler gördü ve birinci çeyrekte ortalama fiyatı yıllık bazda yüzde 38 artarak 2 bin 860 dolara yükseldi.

Fiyatlardaki bu artışın ardında, ABD tarifeleri, jeopolitik belirsizlikler, borsalardaki oynaklık ve zayıf dolar gibi faktörler yer alıyor.

TÜRKİYE'DE TALEP DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Türkiye'de geçen yılın birinci çeyreğinde yerel seçimler öncesi 56,6 tona kadar yükselen altın talebi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 48 oranında bir düşüşle 29,2 tona geriledi.

2025'in birinci çeyreğinde Türkiye'deki altın talebindeki azalma, 2024'ün son çeyreğine göre yüzde 17,5 oldu.

Türkiye'de sikke ve külçe olarak talep, yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 55 oranında bir düşüşle 20,2 tona indi. Mücevher olarak talep ise yüzde 20'lik bir düşüşle 9 tona geriledi.