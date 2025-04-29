Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı kilogram altın fiyatı...

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar hangileri? İşte ayrıntılar...

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? 29 Nisan 2025 Salı kilogram altın fiyatı...
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AA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 16:52

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 135 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 135 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 4 milyon 135 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 100 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 320 milyon 18 bin 568,52 lira, işlem miktarı ise 803,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 553 milyon 732 bin 827,37 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.


Etiketler: #Altın piyasası #Altın borsası #altın #kmktp

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