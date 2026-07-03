Altın fiyatlarında 'dolar yükselişi' sürüyor: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 3 Temmuz 2026 Cuma...

Altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında açıklanan istihdam verilerinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle cuma günü yükselişini sürdürdü.

Altın Türü Altın Fiyatı Gram altın 6.284 TL Çeyrek altın 10.364 TL Cumhuriyet altını 41.234 TL Ons altın 4.174 dolar Yarım altın 20.683 TL Tam altın 40.534 TL Gremse altın 101.646 TL

Spot altın yüzde 1,4 değer kazanarak ons başına 4.179,94 dolara yükseldi ve 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'de ağustos vadeli altın kontratları ise yüzde 1,6 artışla 4.193,20 dolardan işlem gördü.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ ALTINI DESTEKLEDİ

Beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam ve özel sektör istihdam verileri, enflasyon baskılarının hafifleyebileceği ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına yönelik endişelerin azalmasına katkı sağladı.

Bu gelişmelerle birlikte altın haftalık bazda yüzde 2,3 yükselişe yönelirken, 25 Mayıs haftasından bu yana ilk kez haftalık kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

ABD dolarındaki değer kaybı da altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. ABD dolarının zayıflaması, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdi.

FED BEKLENTİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Bloomberg HT'de yer alan habere göre OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Piyasa, Fed’in bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artıracağı beklentisini azaltıyor. Bunun temel nedeni ise dün açıklanan beklentilerin altında kalan ABD iş gücü piyasası verileri.” dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı İstatistik Bürosu verilerine göre tarım dışı istihdam geçen ay 57 bin kişi arttı.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini yaklaşık yüzde 54 olarak fiyatlıyor. Verilerin açıklanmasından önce bu olasılık yüzde 66 seviyesinde bulunuyordu.

Buna karşın Kelvin Wong, faiz artışı beklentilerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirterek, yılın ilerleyen dönemlerinde altın fiyatlarında yeniden zayıflama görülebileceğini ifade etti. Wong, ons altının yıl sonuna doğru 3.500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini öngördü.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMLARI HIZLANDI

Öte yandan, Dünya Altın Konseyi (World Gold Council-WGC) verilerine göre merkez bankaları mayıs ayında altın alımlarını yeniden hızlandırdı.

Resmi verilere göre, mayıs ayında merkez bankalarının altın rezervleri net 41 ton arttı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metallerde yükseliş eğilimi devam etti.

Spot gümüş yüzde 2,3 artışla ons başına 62,43 dolara, platin yüzde 2,7 yükselişle 1.660,05 dolara ve paladyum yüzde 1,3 değer kazanarak 1.284,40 dolara çıktı.

Üç değerli metal de bir haftadan uzun sürenin en yüksek seviyelerini test ederken, haftalık bazda yükseliş kaydetmeye hazırlanıyor.