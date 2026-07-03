ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 51,49 olarak hesaplandı.