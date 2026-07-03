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ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı
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ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

3.07.2026 09:16:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.

ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Haziran ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 51,49 olarak hesaplandı.

ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG'a göre mayıs ayında enflasyon yüzde 2,16 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 53,13 olarak hesaplanmıştı.

ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

ENAG haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Açıklanacak TÜİK verileriyle birlikte yeni memur ve emekli maaşları belli olacak.

İlgili Konular: #enflasyon #Emekli #ENAG #Haziran

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