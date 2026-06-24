Altın fiyatlarında düşüş durdurulamıyor: Son 7 ayın en düşük seviyesi görüldü

Altın piyasasında düşüş eğilimi hız kazandı. Güvenli liman talebindeki zayıflama ve küresel risk algısındaki değişimlerin etkisiyle hem ons altın hem de gram altında değer kayıpları devam ediyor.

ONS ALTIN SON 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Türkiye saatiyle 16.10 itibarıyla ons altın yüzde 3,22 düşüşle 3.978 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece ons altın, psikolojik öneme sahip 4 bin dolar eşiğinin altına inerek son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Yatırımcıların yakından takip ettiği gram altın ise 5.980 TL seviyesinde işlem gördü. Günlük bazda yüzde 2,64 değer kaybeden gram altın, yeniden 6 bin TL'nin altına geriledi.

MART AYINDAKİ ZİRVEDEN SERT GERİ ÇEKİLME

Altın fiyatları mart ayında tarihi zirveleri test etmişti. Gram altın 7 bin 500 TL'ye, ons altın ise 5 bin 250 dolar seviyelerine kadar yükselmişti.

Mevcut fiyatlar dikkate alındığında ons altın zirve seviyesine göre yaklaşık 1.270 dolar gerilerken, değer kaybı yüzde 24'ü aştı. Gram altın ise zirvesine göre yaklaşık 1.520 TL düşerek yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTININDA DA GERİLEME

Piyasadaki satış baskısı diğer altın türlerine de yansıdı. Çeyrek altın 9 bin 957 TL, yarım altın 19 bin 907 TL ve Cumhuriyet altını 39 bin 691 TL seviyelerinde işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Reşat altını yüzde 2,67 düşüşle 39 bin 560 TL'ye gerilerken, Ata altın yüzde 3,27 değer kaybıyla 40 bin 834 TL seviyesinde işlem gördü.

Kuyumculuk sektöründe yaygın olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı 5 bin 560 TL'ye inerken, 22 ayar altının gramı 5 bin 724 TL seviyesinde bulundu.

Diğer altın türlerinde ise 18 ayar altının gram fiyatı 4 bin 335 TL'ye, 14 ayar altının gram fiyatı ise 4 bin 448 TL'ye geriledi.