ABD'nin Çin ambargosu ters tepti: Yapay zekâ çipi fiyatları üç katına fırladı

ABD'nin Çin'e uyguladığı yapay zekâ çipi ihracat kısıtlamaları, Nvidia'nın gelişmiş çip ve sunucularının karaborsa fiyatlarında sert yükselişe yol açtı. Çin'de yapay zekâ alanında faaliyet gösteren şirketlerin yüksek performanslı donanımlara erişim talebi sürerken, yasaklı ürünlerin fiyatları son aylarda önemli ölçüde arttı.

Financial Times'ın Çinli çip tüccarlarına dayandırdığı haberine göre, Nvidia'nın Çin'e satışına izin verilmeyen yapay zekâ çiplerinin karaborsa fiyatı son altı ayda iki katın üzerine çıktı. Reuters ise söz konusu bilgileri bağımsız olarak doğrulayamadığını aktardı.

DGX B300 SUNUCULARININ FİYATI 8 MİLYON YUANI AŞTI

Habere göre Nvidia'nın DGX B300 yapay zekâ sunucusunun Çin'deki satış fiyatı son altı ayda 4 milyon yuandan 8 milyon yuanın üzerine yükseldi.

Yaklaşık 1,1 milyon dolara denk gelen bu seviyenin, ürünün ABD'deki satış fiyatının yaklaşık üç katına ulaştığı belirtiliyor.

Nvidia'nın RTX 6000 Pro iş istasyonu çiplerinde de benzer bir fiyat artışı yaşandı. Özellikle büyük dil modeli geliştiren girişimlerin yoğun talep gösterdiği çiplerin fiyatı 50 bin yuandan 130 bin yuana yükseldi.

YÜKSEK TALEP VE DARALAN KAÇAK ARZ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'deki yapay zekâ şirketlerinin gelişmiş donanımlara yönelik talebinin devam etmesi ve ABD'nin yaptırımları aşmaya yönelik kanallara karşı denetimlerini sıkılaştırması etkili oldu.

ABD'nin ihracat kontrolleri nedeniyle Nvidia'nın gelişmiş yapay zekâ çiplerinin Çin'e doğrudan satışı yasaklanmış durumda. Buna rağmen Çinli şirketlerin, özellikle büyük yapay zekâ modellerinin eğitimi ve çıkarım süreçlerinde Nvidia donanımlarına erişim arayışını sürdürdüğü ifade ediliyor.

2,5 MİLYAR DOLARLIK KAÇAKÇILIK İDDİASI

ABD makamları da ihracat kısıtlamalarını delmeye yönelik girişimlere karşı operasyonlarını artırıyor.

Mart ayında, Super Micro Computer ile bağlantılı üç kişi, Nvidia çipleri içeren yaklaşık 2,5 milyar dolar değerindeki yapay zekâ sunucularını Çin'e yasa dışı yollarla göndermekle suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, söz konusu sunucuların ihracat kontrollerini aşmak amacıyla Tayvan ve Güneydoğu Asya üzerinden Çinli müşterilere ulaştırıldığı öne sürüldü.

Davada sanık olarak yer almayan Super Micro Computer ise yetkililerle iş birliği yaptığını açıkladı.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Yaptırımların etkisiyle Nvidia ürünlerine erişimin zorlaşması, Çin'de yerli çip üreticilerine olan ilgiyi artırdı.

Buna rağmen sektör kaynakları, başta Huawei olmak üzere Çinli üreticilerin geliştirdiği çiplerin, Nvidia'nın ileri seviye yapay zekâ donanımlarının yerini kısa vadede tam anlamıyla dolduramadığını belirtiyor.

Uzmanlara göre bu durum, Nvidia'nın yasaklı yapay zekâ çiplerinde karaborsa priminin yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine neden oluyor.